Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Telekom Austria -1,59% auf 7,44, davor 4 Tage im Plus (6,33% Zuwachs von 7,11 auf 7,56), Lenzing -1,13% auf 104,8, davor 3 Tage im Plus (3,31% Zuwachs von 102,6 auf 106), Strabag -0,44% auf 33,7, davor 3 Tage im Plus (3,36% Zuwachs von 32,75 auf 33,85), Flughafen Wien +0,63% auf 32, davor 3 Tage im Minus (-1,85% Verlust von 32,4 auf 31,8), CA Immo +1,77% auf 28,74, davor 3 Tage im Minus (-3,16% Verlust von 29,16 auf 28,24), SBO +2,89% auf 99,85, davor 3 Tage im Minus (-4,29% Verlust von 101,4 auf 97,05). Folgende Titel haben den Moving Average 100 gekreuzt:Linz Textil Holding 348 (MA100: 397,73, xD, davor 193 Tage über dem MA100). Folgende Titel haben den Moving Average 200 gekreuzt:Linz Textil Holding 348 (MA200: 356,52, xD, davor 535 Tage...

Den vollständigen Artikel lesen ...