Facebook konnte am Montag sehr stark in den Handel dieser Woche starten. Das Papier hat fast einen neuen Allzeitrekord aufgestellt, der nun auch ein weiteres Signal senden dürfte. Es fehlen lediglich wenige Cent bis zum Rekord-Top von 175,13 Euro, das am 20. Juni 2018 erreicht worden war. Die Aufwärtstrendphase ist aus charttechnischer Sicht noch lange nicht vorbei.

Im Gegenteil: Es dürfte in den kommenden Wochen mangels neuer Hindernisse noch einmal weiter nach oben gehen. Die Signale ... (Frank Holbaum)

