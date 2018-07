Die Übernahme des britischen Sattelitenbetreibers Inmarsat ist am vergangenen Freitag geplatzt. Der US-amerikanische Rivale EchoStar kündigte an, dass man keine formelle Übernahme-Offerte abgeben werde.

Damit darf EchoStar in den kommenden 6 Monaten nur noch unter bestimmten Voraussetzungen - wie etwa eine Einladung zu Übernahme-Gesprächen durch Inmarsat - an das Unternehmen herantreten.

Dieses in Großbritannien gültige "put up or shut up"-Gesetz soll verhindern, dass ein Übernahme-Kandidat ... (Jens Gravenkötter)

