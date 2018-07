Micron Technology hat in den vergangenen Tagen erneut ein starkes Signal für steigende Kurse gesetzt. An sich ist die Aktie im Aufwärtstrend, jedenfalls aus charttechnischer Perspektive. Dennoch gab es einige Kursschwächen, die sich in einem Kursrückgang von ungefähr knapp 20 % materialisierten. Seit Anfang Mai kam es zu wachsenden Bedenken. Das große Bild stimmt indes, denn die Unterstützungen bei 40 Euro konnten auf diese Weise noch verteidigt werden. Der Wert hat ausgehend davon nun wieder ... (Frank Holbaum)

