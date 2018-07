Das Ende der grünen Starbucks-Halme naht: Die Café-Kette beugt sich groß angelegten Kampagnen zur Reduzierung von Plastikmüll.

Um weniger umweltschädlichen Müll zu produzieren, will die Café-Kette Starbucks Einweg-Trinkhalme aus Plastik in ihren weltweit rund 28.000 Filialen bis zum Jahr 2020 abschaffen. Durch den Schritt dürften in den Läden pro Jahr mehr als eine Milliarde Plastik-Trinkhalme wegfallen, teilte Starbucks am Montag mit.

Als Ersatz kämen alternative Materialien und ein spezieller Deckel zum Einsatz, aus dem direkt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...