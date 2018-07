Soziale Netzwerke und Webplattformen kämpfen gegen Falschnachrichten. Auch YouTube will nun verstärkt gegen die Flut von Fake News vorgehen.

YouTube will verstärkt gegen Falschnachrichten auf der Online-Videoplattform vorgehen und zugleich etablierte Medien unterstützen. Dazu würden künftig "zuverlässige" Nachrichtenquellen prominenter hervorgehoben, kündigten Manager des zu Google gehörenden Unternehmen am Montag an. Dies gelte vor allem bei überraschenden Nachrichtenlagen, in deren Folge sich Fake News besonders leicht verbreiteten.

In solchen Fällen will YouTube Nutzern in den Suchergebnissen künftig eine kurze Textvorschau eines Nachrichtenartikels anzeigen. Auf diese Weise soll ein Gegengewicht zu Videos gesetzt werden, die unmittelbar nach Gewaltakten, Naturkatastrophen und anderen Großereignissen rasch hochgeladen werden, oft aber falsche Informationen beinhalten.

Nach dem Massaker von Las Vegas mit mindestens 59 Toten im Oktober 2017 tauchten beispielsweise bei YouTube prominent Videos mit angeblichen "Belegen" auf, wonach ...

