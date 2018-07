09. Juni 2018 - 23:50 Uhr - So schweben wir weiter zwischen Hoffen und Bangen. Hoffen, dass der Bitcoin weiter steigen wird. Bangen, dass er massiv fällt.. - Der Bitcoin hat seit Mitte Juni schon 5 Mal versucht, den Bereich um die 6.850 USD (Bitfinex) nach oben zu durchlaufen. Und er ist bisher 5 Mal daran gescheitert. Zuletzt am 7. Juli, als er im Hoch bei 6.839 USD notierte. Ganz offensichtlich ist das ein Widerstandsbereich, den der Bitcoin nach oben nicht ganz so leicht durchbrechen kann. Aber ...

Den vollständigen Artikel lesen ...