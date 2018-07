DBI AG mit Zweitlisting in Frankfurt; DBI Wechsel im Aufsichtsrat; Adrenomed: Wechsel von Organmitgliedern DGAP-News: Deutsche Biotech Innovativ AG / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung DBI AG mit Zweitlisting in Frankfurt; DBI Wechsel im Aufsichtsrat; Adrenomed: Wechsel von Organmitgliedern 10.07.2018 / 09:30 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. DEUTSCHE BIOTECH INNOVATIV AG: - Zweitlisting an DBAG Frankfurt aufgenommen - Siegmund Karasch neues AR Mitglied der DBI - Adrenomed AG: Wechsel in Vorstand und Aufsichtsrat - Adrenomed's Wirkmechanismus von Adrecizumab ist Titelstory der August Ausgabe des "Shock" Magazine Hennigsdorf, 10. Juli 2018 - DBI AG: Seit kurzem sind die Aktien der DBI AG in den Freiverkehr (Open Market) der Deutschen Börse AG (DBAG) in Frankfurt einbezogen. Somit können die Aktien neben Düsseldorf und Berlin nun auch in Frankfurt gehandelt werden. Mit Wirkung zur Beendigung der Hauptversammlung der Deutsche Biotech Innovativ AG am 5. Juli 2018 hat Herr Dr. Metod Miklus sein Amt als Mitglied des Aufsichtsrats aus persönlichen Gründen niedergelegt. Vorstand und Aufsichtsrat dankten Herrn Dr. Miklus für seine wertvollen Beiträge im Aufsichtsrat und wünschten ihm für die weitere Zukunft alles Gute. Die Hauptversammlung folgte dem Vorschlag des Aufsichtsrats, Herrn Siegmund Karasch, Berlin, Geschäftsführer der InVivo BioTech Services GmbH, zum neuen Aufsichtsratsmitglied zu bestellen und wählte ihn mit 100 % der vertretenen Stimmen. Siegmund Karasch studierte Biotechnologie an der Hochschule für Angewandte Wissenschaften in Berlin. Nach seinem Ingenieur-Abschluss im Jahr 1993 arbeitete er bei Henning Berlin. Danach war er als Gruppenleiter des GMP-Downstream-Processing bei einem führenden deutschen Auftragsdienstleister tätig und wurde im Jahr 2001 Geschäftsführer der InVivo Services GmbH. "Wir freuen uns mit Herrn Karasch ein kompetentes und in der Biotechnologiebranche erfahrenes Mitglied im Aufsichtsrat begrüßen zu dürfen und freuen uns auf die gemeinsame Zusammenarbeit.", betonte Renke Lührs, Vorsitzender des Aufsichtsrats der DBI AG. Adrenomed AG: Zu Jahresbeginn gab es einen Wechsel in Vorstand und Aufsichtsrat der Adrenomed AG. Das langjährige Vorstandsmitglied und Mitgründer der Gesellschaft, Dr. Bernd Wegener, ist zum 1. Januar 2018 in den Aufsichtsrat der Adrenomed berufen worden. Zuvor hatte Dr. Gerald Möller sein Amt als Aufsichtsratsmitglied zum 31.12.2017 niedergelegt und wurde vom Aufsichtsrat am 10. Januar 2018 zum Vorstandsmitglied berufen. Dr. Bernd Wegener leitete die Adrenomed AG seit Dezember 2010 als Vorstandsmitglied. Gemeinsam mit seinem wissenschaftlichen Vorstandskollegen Dr. Andreas Bergmann wurde die Entwicklung des Antikörpers und Medikamentenkandidaten Adrecizumab vorangetrieben und die wesentlichen Schritte für den Beginn der klinischen Phase II Studien unternommen, um dem Unternehmen damit den Weg in eine erfolgreiche Zukunft zu bereiten. Dr. Wegener hat sich entschlossen, nach siebenjähriger Führung des Unternehmens, seine Vorstandstätigkeit zu beenden und die weitere Umsetzung der Strategie im Aufsichtsrat der Adrenomed zu begleiten. Renke Lührs, Aufsichtsratsvorsitzender: "Wir danken Herrn Dr. Wegener sehr für sein hohes Engagement, die erfolgreiche Führung und die Entwicklung und Umsetzung der zukunftsorientierten Strategie für Adrenomed. Gleichzeitig akzeptieren wir seine Entscheidung und freuen uns sehr, ihn als Mitglied des Aufsichtsrats zu begrüßen." Gestern gab die Adrenomed AG, an der die DBI AG mit rund 20 % beteiligt ist, in einer Pressemeldung die wissenschaftliche Publikation des Wirkmechanismus des Medikamentenkandidaten Adrecizumab bekannt. Nachdem die Gesellschaft Ende letzten Jahres die Sicherheit und Verträglichkeit ihres Wirkstoffkandidaten Adrecizumab verkündet hat, werden derzeit Patienten mit frühem septischem Schock in der Phase II-Studie ADR-02 (AdrenOSS-2) behandelt. Die randomisierte, doppelblinde Studie soll die Wirksamkeit des humanisierten monoklonalen Antikörpers bewerten und an Zentren in Deutschland, den Niederlanden, Belgien und Frankreich an insgesamt 300 Patienten mit erhöhtem Adrenomedullin-Spiegel durchgeführt werden. Adrenomed vergleicht die Mortalität über 28 Tage bei Patienten mit frühem septischem Schock, nach einer Kombinationsbehandlung mit Adrecizumab und dem Standard-of-Care mit der Standard-Behandlung allein. Darüber hinaus sollen die Verträglichkeit und mögliche behandlungsbedingte unerwünschte Nebenwirkungen über 90 Tage untersucht werden. Der therapeutische Antikörper Adrecizumab wurde entwickelt, um das körpereigene Hormon Adrenomedullin dabei zu unterstützen, die gestörte Integrität der Wände von Blutgefäßen wiederherzustellen und das Gefäß damit dichtzuhalten. "Die völlige Abwesenheit von Unverträglichkeiten und Nebenwirkungen in der Phase I sowie die Tatsache, dass der Wirkmechanismus von Adrecizumab hier auch im Menschen bestätigt werden konnte, stimmen uns sehr zuversichtlich für die laufende Phase II-Studie bei Patienten mit septischem Schock", so Andreas Bergmann, Gründer und Vorstandsmitglied der Adrenomed AG. Neben der Indikation septischer Schock untersucht Adrenomed derzeit das Potential für die gefäßschützende Wirkung von Adrecizumab auch in anderen Indikationen. Eine Phase II-Studie bei akuter Herzschwäche soll noch in diesem Jahr beginnen. In der im August erscheinenden Ausgabe des wissenschaftlichen "Shock" Magazine wird die Erläuterung des einzigartigen Wirkmechanismus des Adrecizumab in einem mehrseitigen Artikel veröffentlicht werden, der zugleich die Titelstory darstellt. "Wir sind sehr erfreut darüber, dass die Herausgeber des namhaften "Shock" Magazine unsere Story zum Wirkmechanismus des Adrenomedullin bindenden Antikörpers für so bestechend logisch erachten, dass ihm die Titelseite des Journals gewidmet wird." so Dr. Gerald Möller, Vorstandsmitglied der Adrenomed. Über die Deutsche Biotech Innovativ AG: Die Deutsche Biotech Innovativ (DBI) AG ist ein börsennotiertes Biotechnologie-Unternehmen mit Sitz in Hennigsdorf bei Berlin. Die DBI Aktie (DE000A0Z25L1) wird im Freiverkehr an der Börse Frankfurt, Düsseldorf und Berlin gehandelt. Die DBI AG wurde 2009 als Venetus Beteiligungen AG gegründet. Die Umfirmierung in Deutsche Biotech Innovativ AG erfolgte im August 2014. 