Wir haben das RCB Research-Team nach ihren Einschätzungen für das 2. Halbjahr befragt. Hier die Antworten von Managing Director Stefan Maxian: Was werden die großen Themen im 2. Halbjahr an der Börse sein? 1. Fortsetzung der globalen Handelskonflikte 2. Konjunkturmomentum - Erwartungen wurden bereits revidiert; letzte Daten konnten daher eher wieder positiv überraschen 3. Kapazitätsengpässe bei Unternehmen kann zu Margendruck führen 4. Brexitverhandlungen Was sind die österreichischen Top-Picks der RCB für das 2. Halbjahr? - Palfinger: Attraktiv bewerteter Zykliker mit Restrukturierungspotential im Marinekran und US-Geschäft - Andritz: Erwartete Investitionen im Zellstoffbereich - Telekom: Geschäftsentwicklung in AT und...

