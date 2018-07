Der IT-Dienstleister Allgeier hat ein ereignisreiches Jahr 2017 hinter sich. Mit der Übernahme von Teilen der Ciber Inc. wurde der Einstieg in das SAP-Geschäft vollzogen. Zugleich wurde der Bereich Experts umstrukturiert, wodurch Ergebnisbelastungen entstanden und die ursprüngliche Jahresprognose nicht erreicht werden konnte. Andererseits wurde das Eigenkapital durch eine Kapitalerhöhung gestärkt und eine Kreditlinie im dreistelligen Millionenbereich für Akquisitionen gesichert. In welche Richtung geht es nun weiter? Wie steht es um die Aktie? Ist sie attraktiv auch im Vergleich zur Konkurrenz?Im vergangenen Jahr schaffte der Allgeier-Aktienkurs nach drei Jahren den nachhaltigen Sprung über die 20-Euro-Marke. Der Grund: Nachdem das operative Ergebnis (EBITDA) seit 2013 stagnierte, gab es nun erste Anzeichen auf eine deutliche Verbesserung. Bereits im Frühjahr 2015 hatte das Management eine eigene Berechnung zum Unternehmenswert veröffentlicht, die auf Basis eines Peer-Group-Vergleichs der Segmente eine Diskrepanz von 150 Millionen Euro aufzeigte. Wie es auf der Hauptversammlung Ende Juni hieß, soll eine solche Rechnung auch zukünftig wieder veröffentlicht werden.Seit 2015 stieg nun die Umsatzbasis von knapp 460 Millionen auf nunmehr 582 Millionen Euro in 2017. Auch durch den Kauf und Verkauf von Unternehmen. In diesem Jahr soll eine Sieben an erster Stelle stehen, im kommenden Jahr eine Acht, wie der Vorstandsvorsitzende auf der diesjährigen Hauptversammlung sagte. Dazu ...

