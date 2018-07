Die drohenden Zölle auf europäische Autos durch die USA haben den gesamten Sektor in den letzten Wochen unter Druck gebracht. Doch nicht nur die großen Autohersteller selbst, sondern auch die gesamte Palette der Zulieferer wurde deutlich "zurechtgestutzt". So müsste die Aktie von Leoni aktuell schon gut 50% zulegen, um ihre vorherigen Jahreshochs wieder zu erreichen. Nicht viel anders sieht es bei Hella und Dürr aus. Dabei haben sich die Rahmenbedingungen für diese Unternehmen in keinerlei Weise ...

