Die größte deutsche Reederei geht auf Sparkurs. Vorstandschefchef Rolf Habben Jansen warnt vor einem weiter schwierigen Marktumfeld.

Die größte deutsche Reederei Hapag-Lloyd will wegen des Margendrucks Kosten senken. Das Marktumfeld bleibe herausfordernd, auch wenn es Anzeichen für eine Verbesserung der Frachtraten gebe, sagte Vorstandschef Rolf Habben Jansen am Dienstag in Hamburg vor den Aktionären. "Wir müssen eine wettbewerbsfähige Kostenstruktur ...

Den vollständigen Artikel lesen ...