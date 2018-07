Egal ob Regierungskrise in Großbritannien oder eine weitre Eskalation des Handelsstreits zwischen China und den USA. Es ist mal wieder die Politik die in diesen Tagen das Geschehen am Finanzmarkt dominiert. Das bleibt natürlich auch am Rentenmarkt nicht ohne Folgen ...Eine Einschätzung von Rentenhändlerin Bianca Becker bei Börse Stuttgart TV.