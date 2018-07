München (ots) -



Anmoderationsvorschlag: Es gibt Tage, die vergehen so rasend schnell, dass man sich wünscht, sie könnten ein paar Stunden länger sein. Bestes Beispiel dafür ist der Amazon Prime Day. Auf dieses Shopping-Event warten in 17 Ländern schon mehr als 100 Millionen Prime Mitglieder mit großer Spannung. Und damit diese alle in Ruhe und ganz entspannt online einkaufen können, verlängert Amazon den Prime Day in diesem Jahr gleich mal um sechs auf jetzt insgesamt 36 Stunden. Helke Michael verrät ihnen mehr über den Prime Day 2018, der übrigens von Montag, dem 16. Juli, 12 Uhr bis 17. Juli um Mitternacht stattfindet.



Sprecherin: Am "Prime Day" kann man auch in diesem Jahr auf Amazon.de wieder nach Herzenslust shoppen:



O-Ton 1 (Matthias Hubert, 21 Sek.): "Wir haben weltweit über eine Million Angebote aus den unterschiedlichsten Bereichen: Unterhaltungselektronik, Amazon Devices wie Echo, Fire TV, Smart Home Geräte, Haushaltsgeräte, Möbel, Lebensmittel sowie Beauty und Fashion. Außerdem gibt es erstmals Prime Day Neuheiten - das sind neue Produkte, Special Editions von bekannten Marken, die Prime-Mitglieder als Allererste für einen begrenzten Zeitraum kaufen können."



Sprecherin: Sagt Matthias Hubert von Amazon und erklärt, mit welchen Tipps und Tricks jeder für sich das Beste herausholen kann. Zum Beispiel mithilfe des Prime Day Ratgebers, ...



O-Ton 2 (Matthias Hubert, 17 Sek.): "...mit dem man Shopping-Tipps und Produkt-Empfehlungen sich anzeigen lassen kann. Hilfreich finde ich übrigens auch die Funktion 'Angebote beobachten' in der Amazon App, um einfach die Blitzangebote im Auge zu behalten. Damit können sich Prime-Mitglieder Deals in der Vorschau ansehen, merken und auch an den Einkauf erinnern lassen - geht natürlich auch unterwegs."



Sprecherin: Übrigens: Alle, die bisher noch keine Prime-Mitgliedschaft haben, aber trotzdem gerne am Shopping Event des Jahres teilnehmen möchten, ...



O-Ton 3 (Matthias Hubert, 16 Sek.): "...können sich unter Amazon.de/prime anmelden und das Ganze einfach mal 30 Tage lang kostenlos testen. Da können Sie dann nicht nur shoppen, sondern bekommen auch neben kostenlosem Premiumversand ein großes Unterhaltungsangebot an Filmen, Serien, Musik, Spielen und eBooks - und vieles mehr."



Sprecherin: Prime-Mitglieder profitieren darüber hinaus zurzeit auch von vielen tollen Aktionen:



O-Ton 4 (Matthias Hubert, 36 Sek.): "Also Prime-Mitglieder können bis zu 50 Prozent sparen bei Filmen und Serien, bei Prime Video und bei DVDs und Blu-rays. Und Prime-Mitglieder, die Amazon Music Unlimited noch nicht kennen, können den Service mit über 50 Millionen Songs vier Monate lang für 99 Cent testen. Bücherwürmer bekommen drei Monate Kindle Unlimited gratis. Gamer bekommen zudem auf Twitch Prime hunderte Stunden Gratis-Spielzeit, denn bis zum 18. Juli gibt es jeden Tag ein Spiel geschenkt. Und alle Prime-Mitglieder, die sich bis zum 31. Juli unsere App herunterladen und sich erstmals anmelden, erhalten 10 Euro für ihren nächsten Einkauf ab 25 Euro."



Abmoderationsvorschlag: Über eine Million Angebote und exklusive Neuheiten: Auch in diesem Jahr feiert Amazon wieder den Prime Day. Was Sie am 16. und 17. Juli erwartet - und wie Sie sich Ihre Lieblingsangebote sichern können - erfahren Sie natürlich auch im Netz auf Amazon.de/primeday.



