Nur vier deutsche Aktien zählen zu den besten ihrer Branche weltweit. Das zeigt ein Ranking der Boston Consulting Group, das die WirtschaftsWoche exklusiv veröffentlicht. Die Spitzenaktien und ob der Einstieg noch lohnt.

Am liebsten handeln die deutschen Anleger Technologiewerte aus den USA. Apple und auch Amazon stehen bei ihnen laut Handelsdaten der Börse Tradegate hoch im Kurs. Ob in den vergangenen Monaten oder den letzten Jahren.

Kein schlechter Schachzug, schließlich brachten Technologieaktien aus aller Welt den Anlegern in den vergangenen fünf Jahren die höchsten Erträge. Das zeigt die Studie zu den besten Aktien der Boston Consulting Group, die die WirtschaftsWoche seit 1999 jedes Jahr exklusiv veröffentlicht.

2400 Aktien aus aller Welt untersucht ein Team von Analysten bei BCG darauf, wie viel Erträge sie ihren Anlegern pro Jahr brachten. Maßgeblich sind dafür unter anderem, wie viel Wert über Kursgewinne und Dividenden an die Anleger flossen. Die Analysten blicken dafür auf einen Zeitraum von fünf Jahren zurück. Im aktuellen Ranking auf die Zeit von Anfang 2013 bis Ende 2017.

Deutsche Aktien konnten sich im internationalen Vergleich kaum durchsetzen. Im Mittel brachten die Dax-Konzerne von 2013 bis 2017 zwölf Prozent pro Jahr. Für alle 2400 Konzerne im BCG-Ranking liegt der Wert bei 15 Prozent.

"Die deutschen Konzerne haben nur relativ betrachtet verloren", sagt Hady Farag, Experte für Shareholder Value, der die Studie bei BCG in New York betreut. "Sie haben ihren Aktionären ebenfalls überdurchschnittliche Erträge gebracht", schließlich kommen Aktien weltweit im historischen Schnitt nur auf zehn Prozent Ertrag pro Jahr. "Die deutschen Aktien fallen vor dem Hintergrund der außergewöhnlich starken Performance der Spezialisten in den USA und Asien aber im Ranking zurück."

Bei den heimischen Aktien beweisen die Deutschen Anleger noch nicht den richtigen Riecher. Bei Tradegate setzten sie seit 2013 immer wieder am liebsten auf die Aktien von Daimler und Volkswagen. Doch die Autobranche gehört im aktuellen Ranking nur zum Mittelmaß: mit 15 Prozent Ertrag pro Jahr. Keiner der deutschen Autobauer taucht unter den Top Ten der Branche auf. Anleger fuhren etwa mit Tesla aus den USA oder Eicher Motors aus Indien und Geely aus China besser.

Neben den besten Autoherstellern errechnet BCG in seiner Studie die Top Ten für 32 weitere Branchen. Und nur vier deutsche Aktien schafften es auf diese Listen. In den Branchen Finanztechnologie, Chemie, Medizintechnik und Fashion.

Mit 38,8 Prozent Ertrag pro Jahr ist Zahlungsdienstleister Wirecard im aktuellen Ranking die beste deutsche Aktie. Danach ...

Den vollständigen Artikel lesen ...