Hugo Boss 2.67% Winwin77 (BT000316): Gewinnmitnahme (10.07. 13:09) >> mehr comments zu Hugo Boss: www.boerse-social.com/launch/aktie/hugo_boss Vectron -6.36% Narodus (KM188188): Übler Einbruch bei Vectron... (10.07. 13:01) >> mehr comments zu Vectron: www.boerse-social.com/launch/aktie/vectron Nordex 4.92% InvestAG (ENERGY): Der Windkraftanlagenhersteller Nordex hat in Brasilien den größten Auftrag der Firmengeschichte an Land gezogen. Ab Oktober 2019 soll Nordex den Windpark "Lagoa dos Ventos" im Bundesstaat Piaui mit einer Gesamtkapazität von 595 Megawatt Leistung errichten, wie das im TecDAX notierte Unternehmen mitteilte. Die Anlagen werden vor Ort in Brasilien gefertigt. Analysten rechnen je Megawatt Leistung bei Windkraftanlagen...

