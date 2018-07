Enorme Gewinne verzeichnete nun die Aktie von Evotec. Es ging am Dienstag noch einmal um 2 % nach oben. Damit bringt sich der Wert in eine ausgezeichnete Ausgangsposition. Denn die Aktie ist aus Sicht der Chartanalysten ohnehin in einem komfortablen charttechnischen Aufwärtstrend, nachdem die Kurse seit Anfang Juli von etwas weniger als 15 Euro ausgehend wieder nach oben klettern. Kursziel seien nun die nächsten Tops bei ungefähr 16,50 Euro, wobei zunächst der Widerstand bei 16 Euro überwunden ... (Frank Holbaum)

Den vollständigen Artikel lesen ...