Viele Meldungen gab es rund um Veritas Pharma in letzter Zeit nicht. Gute Nachrichten hätte das Unternehmen mit Blick auf den Aktienkurs aber bitter nötig. Anfang des Jahres wurde die Aktie noch zu rund 0,85 CAD gehandelt, mittlerweile ist davon nicht mehr viel übrig. Zuletzt beschleunigte sich der Abwärtstrend dabei sogar noch. Am Montag musste der Titel Verluste in Höhe von knapp 5,8 Prozent verkraften. Damit fiel Veritas Pharma auf nur noch 0,24 CAD zurück. Im Vergleich zum Januar also nur ... (Robert Sasse)

