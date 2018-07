Wer häufiger in Hotels übernachtet, hat höchstwahrscheinlich bereits ADA-Kosmetikprodukte angewendet. Ohne dass sich diese zu erkennen gäben, denn die Label- und Produktvielfalt ist beinahe so groß wie die Auswahl an Hotels. Der Wettbewerb für Hotelkosmetika ist einerseits gekennzeichnet durch mittelständische Anbieter aus Europa, die vor allem durch Qualität und Service punkten. Zu denen zählt ADA International. Andererseits sorgen diverse asiatische Unternehmen für hohen Preisdruck. Auf der Kundenseite zeigt sich ein ebenso heterogenes Bild: Zum einen die großen Hotelketten, die immense Stückzahlen einkaufen, und zum anderen die inhabergeführten Hotels. Sogar die Aufträge der Hotelketten führen letztlich zu großer Produktvielfalt. Denn solch ein Auftrag kann sich splitten in diverse Hotelmarken eines Konzerns, in "Lokalkolorit" oder Zimmerkategorien mit jeweils verschiedenen Inhalts- und Duftstoffen in den Produkten. Und natürlich unterscheiden sich auch die Behältnisse.

Große Düfte, vielfältiges Design

Bei den inhabergeführten Hotels, von denen viele in den Alpenländern beheimatet sind, steht viel mehr das Besondere im Vordergrund: Beispielsweise ein Duft, der an nahe Kiefernwälder erinnert und speziell für den Kunden kreiert wird. Erst ein individuelles Verpackungsdesign - Form, Verschlusstyp, Grafik - vervollständigt das charakteristische Konzept. ADA International beschäftigt mehrere Gestalter, die sich hauptsächlich diesen Design-Aufgaben widmen. Lizenzierte Produkte von großen, international bekannten Düften und Couturiers sind ein weiterer wichtiger Bestandteil des ADA-Angebots für Hoteliers.

Der Spezialist ist zudem als Lohnhersteller aktiv und bietet darüber hinaus Eigenmarken aus einem umfangreichen Katalog. Daraus ergibt sich - man ahnt es bereits - eine immense Produktvielfalt bei zum Teil sehr kleinen Losgrößen und gleichzeitig starkem Kostendruck. Was man dagegen weniger vermutet, sind Modetrends bei den Behältnistypen, etwa Tuben oder Flaschen, ...

