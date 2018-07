Die Aktie von Biogen schoss zuletzt um fast 20% in die Höhe, nachdem der Konzern Fortschritte eines Alzheimer-Medikaments bekanntgab. Dieses verzögert den Fortschritt der tückischen Krankheit erheblich und weckt damit große Hoffnungen. Sie sehen also, dass selbst Schwergewichte wie Biogen durch Erfolgsmeldungen in der Produktpipeline massiv angeschoben werden können. Aus diesem Grund sollte man sich aktuell die Aktie von Gilead näher anschauen, die aus technischer Sicht vor dem Turnaround steht, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...