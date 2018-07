Walt Disney hat, wie viele andere Medien-Unternehmen auch, die eigene Digitale Transformation verschlafen. Der Konzern steht mittlerweile unter enormen Zugzwang. Die Aktie kommt seit Jahren nicht vom Fleck. Der Streaming-Anbieter und einstige Partner Netflix wurde zu einer Bedrohung, die man mit einer milliardenschweren Übernahme in die Schranken weisen will.Der weltweite Medienmarkt erlebt derzeit den wohl größten Umbruch seit der Erfindung des Fernsehens. Insbesondere in der TV-Industrie bleibt aufgrund des "Cord-Cutting"-Trends kaum ein Stein auf dem anderen: Vor allem in den USA kündigen immer mehr US-Bürger ihre teuren TV-Verträge bei ihren Kabelanbietern wie Comcast und steigen auf Video-On-Demand-Alternativen im Internet um.Neue Player wie Netflix, Amazon Prime oder Hulu haben sich mit innovativen digitalen Geschäftsmodellen innerhalb weniger Jahre am Markt etabliert. Viele traditionelle Unternehmen aus der klassischen TV-Industrie wie Fernsehsender oder Kabelnetzprovider stehen mit dem Rücken zur Wand. Sie haben durchaus berechtigte Existenzängste, da ihre Geschäftsmodelle im Zeitalter des Internet-Connected-TV nicht mehr funktionieren.Der schlafende Riese ...Die Walt Disney Company hat, wie viele andere Medien-Unternehmen auch, ihre eigene ...

