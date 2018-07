Der Kurs der First Majestic Aktie bewegt sich schon seit einiger Zeit sehr schwach. So betrug der Wert der Aktie im Jahr 2012 noch mehr als 20 USD. Mittlerweile kostet ein Anteilschein des Unternehmens noch nicht mal mehr 10 USD. Im August des Jahres 2016 ging es dann noch mal richtig schön nach oben, dieser Kursanstieg hielt jedoch nur für kurze Zeit an. Im laufenden Jahr bewegt sich die Aktie des Unternehmens jedoch wieder besser. In der ersten Jahreshälfte verteuerte sich das Papier um fast ... (Johannes Weber)

