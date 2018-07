MagForce erreicht Meilenstein: Wie das auf Onkologie spezialisierte BioTech-Unternehmen kürzlich mitteilte, habe man gemeinsam mit der US-Tochtergesellschaft ("MagForce USA, Inc") den ersten Patienten in die zentrale klinische Evaluierung der hauseigenen NanoTherm-Therapie integriert. Das Ziel der Bemühungen: die selektive Tumorablation, also das gezielte Zerstören von krebserzeugendem Körpergewebe.

Derzeit sucht MagForce bis zu 120 männliche, an Prostatakrebs erkrankte Personen, um diese ... (Marco Schnepf)

Den vollständigen Artikel lesen ...