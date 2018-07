Ein Beispiel für ein gefährliches Gas ist Acetylen, das bei Schweißvorgängen zum Einsatz kommt: Es ist extrem entzündbar und kann explosionsartig reagieren. Daher ist hier Vorsicht geboten. Die Bereitstellung und Entnahme von solchen Gasen erfolgt meist über entsprechende Druckgasflaschen, die sicher gelagert werden müssen. Denn sie stellen durch ihren Überdruck und Inhalt ein erhebliches Gefahrenpotenzial dar. Eine fachgerechte und gesetzeskonforme Lagerung stellt sicher, dass Mensch und Umwelt bestmöglich geschützt sind.

Für Mengen ab 2,5 l gelten in Deutschland die Vorgaben der Technischen Regel für Gefahrstoffe (TRGS) 510 unter der Überschrift "Lagerung von Gefahrstoffen in ortsbeweglichen Behältern". Demnach kommen für die Lagerung von Druckgasflaschen grundsätzlich zwei Lösungen in Frage: zentral in einem geeigneten Lagerraum bzw. einem Lager im Freien oder aber dezentral direkt in den Arbeitsräumen in Sicherheitsschränken. Letztere halten nach dem heutigen Stand der Technik einem Feuer mindestens 90 min stand und bieten ein vergleichbares Schutzniveau wie feste Lagerräume. Damit übertreffen die Schränke sogar die Vorschriften der TRGS 510, die 30 min fordert. Bauplaner, Sicherheitsbeauftrage und Nutzer können so individuell entscheiden, welche Lösung für ihre Gegebenheiten am besten geeignet ist. Oftmals stellt in der Praxis auch eine Kombination der beiden Systeme eine gute Lösung dar.

Zentrale vs. dezentrale Lagerung

Mit einem zentralen Versorgungssystem lagern alle benötigten Druckgasbehälter an einem definierten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...