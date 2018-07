Im EUR denominierten Financial Segment waren gestern vor allem Covered Bond (CB) Emissionen zu beobachten. Banca Popolare dell"Emilia Romagna preiste einen CB mit einem Volumen von EUR 500 Mio. bei MS+85 BP (5J). Die angekündigte CB Emission der BayernLB konnte gestern bei MS-9 BP gepreist werden (EUR 500 Mio., 9J). Auch in Österreich gab es eine CB Emission zu verzeichnen. Die Hypo Vorarlberg Bank AGbrachte einen CB im Benchmarktformat an den Primärmarkt. Der CB mit einem Volumen von EUR 500 Mio. und einer Laufzeit von 8 Jahren...

Den vollständigen Artikel lesen ...