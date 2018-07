Akzonobel will in Nairobi hauptsächlich Bandbeschichtungen (Coil-Coatings) für den Bausektor produzieren. Der Standort umfasst außerdem die Lagerhaltung für die Marine-, Schutz- und Pulverlacke des Unternehmens. Die Arbeiten an der Anlage begannen, nachdem Akzonobel 2016 das Industrielack-Geschäft der BASF übernommen hatte.

Akzonobel sieht in Aftika wachsende Chance für sein Geschäft und ...

