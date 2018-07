trotz deutlich höherer Marketingkosten und Einmalaufwendungen für die im Juni durchgeführte Kapitalerhöhung in Höhe von rund 100.000 Euro. Nachdem im 1. Halbjahr 2017 das EBITDA noch bei -257.000 EUR lag, untermauert NanoRepro im Jahr 2018 mit dem zweiten ausgeglichenen Quartal in Folge das Ziel, auch im Gesamtjahr die Break-Even-Schwelle zu erreichen. Getragen wurde das Wachstum vor allem durch das Inlandsgeschäft und dort hauptsächlich von Zuwächsen im Online-Vertrieb und im stationären Handel. "Wir haben wie geplant ein sehr positives Umsatzwachstum von 40 % erzielen können", erläutert Lisa Jüngst, Vorstandsvorsitzende der NanoRepro AG. "Wir sehen nach unserem erfolgreichen Listing bei der Drogeriemarktkette dm auch verstärkt Interesse bei anderen stationären Handelspartnern. Seit kurzem sind wir z.B. auch mit einem Teilsortiment bei der Hamburger Drogeriemarktkette budnikowsky gelistet." Über NanoRepro AG: Die in Marburg an der Lahn ansässige NanoRepro AG ist als Schnelldiagnostik-Hersteller vorwiegend in der gesundheitlichen Planung und Vorsorge tätig. Das börsennotierte Unternehmen setzt dabei auf einen schnellwachsenden Markt, der durch das zunehmende Gesundheitsbewusstsein der Bevölkerung geprägt ist und in den kommenden Jahren weiter an Bedeutung gewinnen wird. Das Unternehmen gehört zu den Innovationsführern im Bereich Selbstdiagnostika und hat momentan 25 Schnelltests im Portfolio - unter anderem einen HIV-Test sowie fünf weitere Tests für den medizinischen Fachgebrauch, Schwangerschaftstests, Tests zur Magengesundheit, Darmkrebsvorsorge und Fruchtbarkeitsbestimmung beim Mann, sowie eine Palette von verschiedenen Allergie-Tests. Zudem hat die NanoRepro AG Anfang 2015 die Marke "alphabiol" akquiriert und ihr Produktportfolio um sechs Komplementärprodukte im Bereich der Nahrungsergänzung erweitert. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: NanoRepro AG Michael Fuchs Tel.: +49-6421-951427 fuchs@nanorepro.com 11.07.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: NanoRepro AG Untergasse 8 35037 Marburg Deutschland Telefon: +49 (0)6421 - 95 14 49 Fax: +49 (0)6421 - 95 14 50 E-Mail: fuchs@nanorepro.com Internet: www.nanorepro.com ISIN: DE0006577109 WKN: 657710 Börsen: Freiverkehr in Frankfurt (Basic Board), Hamburg, München (m:access), Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 703499 11.07.2018

