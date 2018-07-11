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Mittwoch, 11.07.2018 Börsentäglich über 12.000 News von 586 internationalen Medien

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+6,56 %
WKN: A2ACH0 ISIN: US98584B2025 Ticker-Symbol: YG12 
Aktie:
Branche
Erneuerbare Energien
Aktienmarkt
ASIEN
1-Jahres-Chart
YINGLI GREEN ENERGY HOLDING CO LTD ADR Chart 1 Jahr
1-Woche-Intraday-Chart
YINGLI GREEN ENERGY HOLDING CO LTD ADR 1-Woche-Intraday-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
1,18
1,26
02.07.
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HANWHA Q CELLS CO LTD ADR
HANWHA Q CELLS CO LTD ADR Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
HANWHA Q CELLS CO LTD ADR4,92+1,65 %
PHOENIX SOLAR AG0,04-18,38 %
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