SK last day L&S- Indikation Yingli Green YG11 0.16 (10.07.) 0.90/ 0.97 473.62% 15:06:52 Hanwha Q Cells M8U1 4.72 (10.07.) 4.89/ 5.15 6.29% 10:45:01 Noble Corp plc NE 5.40 (10.07.) 5.60/ 5.79 5.44% 10:41:30 Bechtle BC8 69.75 (10.07.) 72.71/ 72.79 4.30% 10:44:41 Williams Grand Prix WGF1 16.95 (10.07.) 17.38/ 17.91 4.09% 18:54:30 Agrana AGR 90.40 (10.07.) 85.16/ 87.24 -4.65% 10:45:32 Glencore GLEN 3.71 (10.07.) 3.52/ 3.55 -4.72% 10:44:54 FACC FACC 17.02 (10.07.) 16.03/ 16.33 -4.94% 10:45:53 Folli Follie FFGRP 4.80 (24.05.) 4.00/ 5.00 -6.25% 10:38:48 Phoenix Solar PS4 0.05 (10.07.) 0.04/ 0.05 -9.80% 10:42:04 Bechtle 11.07 07:43 Gemba |...Den vollständigen Artikel lesen ...