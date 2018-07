DAX - Trump verschärft den Ton erneut

Henry Philippson,

Der Dax raffte sich dann gestern um die Mittagszeit doch noch auf den Zielbereich "12.600 bis 12.650 Punkte" anzusteuern. Das Tageshoch lag bei 12.640 Punkte. Danach ging es direkt wieder 70 Punkte runter, bevor sich der Index am Nachmittag im Einklang mit den stabilen US-Börsen wieder erholen konnte. Nach einer erneuten Eskalation des Handelsstreits zwischen China und den USA in der Nacht eröffnet das deutsche Börsenbarometer heute im Bereich 12.500 Punkte und gibt im Anschluss bis 12.440 Punkte nach.



Der Index findet am Vormittag im bereich der Horizontalunterstützung um 12.435/40 Punkte Käufer welche den fast schon panikartigen Abverkauf kurz nach 9 Uhr stoppten. Ausgehend vom aktuellen Niveau ist tendenziell eine Erholung in den Bereich 12.490 bis 12.550 Punkte zu präferieren.

Die US-Futures notieren mit ordentlichen Abschlägen, das Gros dieser Verluste die im asiatischen Handel entstanden sind sollte am Nachmittag wieder egalisiert werden. Neue prozyklisch bullische Signale entstehen aber erst nördlich von 12.600/20 Punkten, bis dahin dominieren die Abwärtsrisiken.

DAX in Punkten 1-Stundenchart: 1 Kerze = 1 Stunde (lin. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 21.06.2018 - 11.07.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

DAX in Punkten Wochenchart: 1 Kerze = 1 Woche (lin. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.07.2013 -11.07.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

