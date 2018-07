Bei Kosmetika und Körperpflegeprodukten spielt Image eine entscheidende Rolle - und die Branche setzt nicht zuletzt auf die Verpackung, um ihre Produkte attraktiv zu positionieren. Die Verpackung spielt bei der Vermittlung der angestrebten Premium-Anmutung genauso wie bei der Regalwirkung eine entscheidende Rolle. Nicht selten besteht jedoch die Herausforderung darin, dies möglichst wirtschaftlich zu erreichen. Kostenaspekte stehen ganz besonders bei Produkten im Vordergrund, die sich an eine breitere Zielgruppe richten. Bei Prestige für die Masse - entsprechend der englischen Wortschöpfung "Masstige" - kommt es darauf an, Image und Markendifferenzierung in hart umkämpften Marktsegmenten möglichst effektiv und wirtschaftlich zu vermitteln.

Selbst wenn die Optik, besonders bei der ursprünglichen Kaufentscheidung, ein unmittelbarer Auslöser ist, muss auch die Funktion stimmen, wenn Produkttreue erreicht werden soll. Selbstverständlich sind hier die Produkteigenschaften entscheidend, aber auch Produktentnahme und -anwendung sind Aspekte, die sich praktisch und sensorisch optimieren lassen.

Massive Anmutung mit geringem Eigengewicht

Kunststoffe haben sich über die letzten Jahre so stark weiterentwickelt, dass sie inzwischen als Verpackungsmaterial für eine ganze Reihe von Körperpflegeprodukten bestens geeignet sind. Heute lassen sich etwa im Spritzgussverfahren Creme-Tiegel mit ausgezeichneter Kontaktklarheit fertigen. Ein doppelwandiger Aufbau vermag es, eine "massive" Anmutung bei ...

Den vollständigen Artikel lesen ...