Bekanntlich läuft bei der Steinhoff International Holdings (kurz "Steinhoff") eine Frist: Bei den sogenannten "Support Letters" wurde einer Verlängerung bis zum 20. Juli von einem großen Teil der Gläubiger zugestimmt. In diesen "Support Letters" haben sich diverse Gläubiger sinngemäß darauf festgelegt, auf Maßnahmen zu verzichten, die Steinhoff in die Insolvenz treiben. Vor diesem Hintergrund ist ein Blick in besagte "Support Letters" auf der Internetseite von Steinhoff interessant. Was steht ... (Peter Niedermeyer)

Den vollständigen Artikel lesen ...