HELMA Eigenheimbau AG: Vertriebsstart des Projekts 'Am Erdbeerhof' in Hannover-Laatzen erfolgt / Weiteres Schuldscheindarlehen erfolgreich begeben DGAP-News: HELMA Eigenheimbau AG / Schlagwort(e): Sonstiges HELMA Eigenheimbau AG: Vertriebsstart des Projekts 'Am Erdbeerhof' in Hannover-Laatzen erfolgt / Weiteres Schuldscheindarlehen erfolgreich begeben 11.07.2018 / 13:58 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. HELMA Eigenheimbau AG: Vertriebsstart des Projekts "Am Erdbeerhof" in Hannover-Laatzen erfolgt / Weiteres Schuldscheindarlehen erfolgreich begeben Lehrte, 11. Juli 2018 - Die HELMA Eigenheimbau AG freut sich, bekannt geben zu können, dass die Tochtergesellschaft HELMA Wohnungsbau GmbH nun auch für das Baugebiet "Am Erdbeerhof" in Hannover-Laatzen den Vertriebsstart feiern konnte. Nach erfolgreicher Baurechtschaffung stehen vor den Toren der Landeshauptstadt im ersten Bauabschnitt auf einer sechs Hektar großen Fläche insgesamt 72 Grundstücke zur Bebauung mit individuellen Einfamilienhäusern zur Verfügung. Damit verfügt der HELMA-Konzern nun auch in der Region Hannover über attraktives Potenzial, das Bauträgergeschäft im Bereich der individuell planbaren Einfamilienhäuser ausweiten zu können. In der Region Berlin / Brandenburg gingen bereits in den letzten zwölf Monaten diverse attraktive Areale für die Bebauung mit Einfamilienhäusern in den Vertrieb. So wurde Mitte letzten Jahres mit dem Vertrieb des Großprojekts "HAVELMARINA" in Berlin-Spandau begonnen, welches unter anderem rund 180 Bauplätze für individuell planbare Einfamilienhäuser umfasst und sehr erfolgreich gestartet ist. Mit den Baugebieten in Blankenfelde-Mahlow, Dallgow-Döberitz und Nauen, jeweils in Brandenburg gelegen, sowie in Leipzig-Naunhof verfügt die HELMA Wohnungsbau GmbH aktuell über weitere 120 im Verkauf befindliche Grundstücke zur individuellen Bebauung mit einem HELMA-Haus. Alle aktuellen, bereits im Vertrieb befindlichen, Projekte der HELMA Wohnungsbau GmbH sind unter folgendem Link abrufbar: https://www.helma-wohnungsbau.de/aktuelle-projekte.html Weiteres Schuldscheindarlehen erfolgreich begeben Nachdem der HELMA-Konzern bereits in den vergangenen Geschäftsjahren mehrere Schuldscheindarlehen erfolgreich am Markt platzieren konnte, hat die Gesellschaft das derzeitige Zinsumfeld genutzt und sich erneut langfristiges Fremdkapital zu günstigen Konditionen gesichert. So wurde für die HELMA Wohnungsbau GmbH unter Garantie der HELMA Eigenheimbau AG ein weiteres Schuldscheindarlehen mit einem Gesamtvolumen von 18,0 Mio. EUR begeben, welches sich auf zwei festverzinsliche Tranchen mit Laufzeiten von 5 und 7 Jahren aufteilt. Das Schuldscheindarlehen konnte jeweils am unteren Ende der Vermarktungsspanne bei institutionellen Investoren platziert werden. Begleitet wurde die Transaktion durch die Joint Arranger Sparkasse Hannover und UniCredit. Die Schuldscheindarlehen werden vom HELMA-Konzern unter Berücksichtigung der angestrebten Unternehmensentwicklung aufgenommen und stellen einen Bestandteil der Finanzierungsstrategie zur Abbildung eines diversifizierten Fristigkeitenverlaufs dar. Über die HELMA Eigenheimbau AG: Die HELMA Eigenheimbau AG ist ein kundenorientierter Baudienstleister mit Full-Service-Angebot. Der Fokus liegt dabei auf der Entwicklung, der Planung, dem Verkauf sowie der Bauregie von schlüsselfertigen oder teilfertigen Ein- und Zweifamilienhäusern in Massivbauweise. Insbesondere die Möglichkeit der individuellen Planung bzw. Individualisierung ohne Extrakosten sowie das ausgeprägte Know-how im Bereich energieeffizienter Bauweisen werden am Markt als Alleinstellungsmerkmale der HELMA Eigenheimbau AG wahrgenommen. Mit überzeugenden, nachhaltigen Energiekonzepten hat sich die Gesellschaft als einer der führenden Anbieter solarer Energiesparhäuser etabliert und gehört mit mehreren tausend gebauten Eigenheimen zu den erfahrensten Unternehmen der Massivhausbranche. Die Tochterunternehmen HELMA Wohnungsbau GmbH, HELMA Ferienimmobilien GmbH und Hausbau Finanz GmbH komplettieren als Bauträger, Ferienhausanbieter und Finanzierungsvermittler das Angebot des HELMA-Konzerns. 