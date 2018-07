Volkswagen will stark in die Zukunft investieren und die guten Umsätze aus den letzten Geschäftsjahren weiter ausbauen. Investitionen sollen verstärkt in Elektromobilität, autonomes Fahren und Digitalisierung erfolgen. Bis zum Jahr 2022 will man mit Partnern in China in diesen Bereichen weiter vorankommen, das Investitionsvolumen beträgt 15 Mrd. Euro.

Aktuelle Einschätzung zur Aktie: VW Aktie auf Talfahrt!

Der Kurs des Autobauers ist schon seit einiger Zeit auf Talfahrt.

