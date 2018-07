Nachdem sich der Aktienkurs des Energieriesen E.ON in den letzten Tagen an der oberen Grenze des Bollinger Bandes bewegte und diese sogar durchbrach, korrigierte er nun nach Süden. Kurzzeitig war die 10-Euro-Marke schon in greifbare Nähe gerückt, doch mittlerweile kostet ein Anteilsschein des DAX-Unternehmens nur noch etwa 9,60 Euro.

Aktuelle Einschätzung zur Aktie: Zuversichtlicher Analyst!

Das Kursziel der DZ Bank lautet 10,75 Euro für die Aktie des Stromanbieters. Darüber hinaus stufte ... (Johannes Weber)

