Aurora Cannabis bewegt sich in einer Abwärtsspirale. In dieser Woche hat sich nichts Positives getan. Der Kurs rutscht weiter ab und bewegt sich in Richtung Jahrestief. Die Bullen müssen zulegen.

Zum Jahresbeginn stieg der Kurs der Aktie von Aurora Cannabis zunächst ordentlich an. Nachdem die Aktie allerdings bei 9,50 € angelangt war, bewegte sich der Kurs wieder nach unten. Daraufhin stieß der Kurs bereits Anfang Februar unter 6 €. Nach einem kurzen Aufstieg setzte sich der Abwärtstrend dann ... (Björn Pahlke)

