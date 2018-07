US-Sanktionsdrohungen gegen am Bau von Nord Stream 2 beteiligte Firmen versetzen die deutsche Wirtschaft in Rage. Die USA hätten dazu kein Recht.

Die im Osteuropa-Geschäft aktive deutsche Wirtschaft hat empört auf die Kritik von US-Präsident Donald Trump an dem Gas-Pipeline-Projekt Nord Stream 2 reagiert, an dem deutsche Firmen maßgeblich beteiligt sind.

"US-Sanktionsdrohungen gegen europäische Unternehmen, die sich an Nord Stream 2 beteiligen, sind ein Eingriff in die europäische Energiepolitik", sagte der Vorsitzende des Ost-Ausschusses der deutschen Wirtschaft (OA) Wolfgang Büchele am Donnerstag.

Er nannte jüngste Äußerungen Trumps ebenso wie die US-Sanktionen gegen Russland, die auch auf ausländische Unternehmen abzielten, "einen ...

