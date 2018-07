In den USA haben sich die Verbraucherpreise im Juni um 2,9 Prozent verteuert. Experten rechnen entgegen der Fed mit weiter steigenden Raten.

Die Inflation in den USA zieht weiter an und klettert auf den höchsten Stand seit über sechs Jahren. Die Verbraucherpreise legten im Juni um 2,9 Prozent zum Vorjahresmonat zu, wie das Arbeitsministerium am Donnerstag mitteilte. Experten hatten damit gerechnet, nach einer Inflationsrate von 2,8 Prozent im Mai. "Die US-Inflationsrate erklimmt luftige ...

