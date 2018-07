Am Mittwoch ist es für die bekannte Aktie von Barrick Gold minimal abwärts gegangen. Das Kursziel bleiben dennoch Notierungen von bis zu 13 Euro. Demnach liegen hier wenigstens gut 15 % Potenzial vor. Denn: Die Aktie ist ohne Weiteres noch dem Aufwärtstrend zuzuordnen. Der Wert hat ausgehend von dem Kursniveau im März nun etwa 2,35 Euro aufgesattelt, was immer noch einem Plus von über 25 % entspricht. Die jetzt eingelegte Rückwärtsrichtung stellt nur eine Pause dar, die in diesen Phasen durchaus ... (Moritz von Betzenstein)

