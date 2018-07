Gazprom hat am Mittwoch und am Donnerstag an Wert verloren. Allerdings nur -0,1 % bzw. -0,5 % Also nicht allzu viel - die Aktie ist dennoch in einem starken charttechnischen Trend, wie die Analysten beschreiben. Denn der Wert hat seit Mitte Juni den Vorwärtsgang eingeschaltet und in einer steilen Aufwärtskurve mehr als 10 % hinzugewonnen. Dabei ging es auf die Marke von 4 Euro zu, die jetzt überwunden werden muss.

Gelingt dies, dann würde der Wert auch in den kommenden Sitzungen noch den Aufwärtstrend ... (Moritz von Betzenstein)

Den vollständigen Artikel lesen ...