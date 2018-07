Norsk Hydro musste am Mittwoch einen erheblichen Rücksetzer hinnehmen. Es ging um gut 3 % nach unten. Damit sind die Kurse nun in einem starken Entscheidungszwang. Denn kürzlich hatte der Wert noch einen Aufwärtstrend zu vermelden. Durch den Rückgang wiederum wurde nun sogar die 5-Euro-Marke nach unten durchkreuzt. Dies signalisiert für die kommenden Sitzungen einen harten Kampf, denn die Kurse sind optisch inzwischen in einen Seitwärtstrend übergegangen. Die Marke von 5 Euro könnte sich als ... (Moritz von Betzenstein)

