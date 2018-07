In Kooperation mit http://www.businessinsider.de , einem Medium des Springer Verlags. Siehe auch http://www.finanzen.at . 12.07. 16:44: Siemens-Chef rechnet ab: Es ist nicht hinnehmbar, wie sich Deutschland in der Welt darstelltSiemens-Chef Joe Kaeser hatte in einem Tweet AfD-Politikerin Alice Weidel scharf kritisiert. Seitdem werden er und sein familiäres Umfeld bedroht, berichtet die "Welt". Doch Kaeser will nicht ...>> Artikel lesen 12.07. 16:12: Kylie Jenner ist gerade dabei, die jüngste Selfmade-Milliardärin der Welt zu werden - sie hat drei Mal soviel Geld wie Kim KardashianKylie Jenner ist vielleicht die jüngste Schwester des Kardashian/Jenner-Clans, aber sie ist gleichzeitig auch das Familienmitglied, das am meisten Geld...

Den vollständigen Artikel lesen ...