In einer festlichen Galazeremonie wurden kürzlich in London die "Euromoney Awards for Excellence 2018" verliehen. Die Raiffeisen Bank International (RBI ) und ihre Tochterbanken erhielten insgesamt neun Auszeichnungen. Die RBI gewann den Preis für die "World's Best Bank Transformation" und konsequenterweise auch für die "Best Bank Transformation" in Zentral- und Osteuropa. Darüber hinaus wurde die hervorragende Marktposition sowie die Produkt- und Servicequalität des RBI-Banknetzwerkes in Zentral- und Osteuropa mit sieben Auszeichnungen gewürdigt. Die Tochterbanken in Albanien, Belarus, Bosnien und Herzegowina, im Kosovo, in Serbien, der Slowakei und der Ukraine wurden zur "Best Bank" ihrer jeweiligen...

Den vollständigen Artikel lesen ...