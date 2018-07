Dass die am Dienstag lancierte Information, dass Tesla (ISIN: US88160R1014) ein riesiges Werk in China mit einer Produktionskapazität von 500.000 Fahrzeugen pro Jahr plane, nicht zu einer Rallye führte sondern nur zu einem kurzlebigen Hüpfer im Kurs, der zur Stunde mehr als eliminiert ist, ist nicht wirklich überraschend. Denn die Zweifler werden zahlreicher. Und unter denen, die bislang fest davon überzeugt waren, dass Tesla auf direkten Weg zu tiefschwarzen Zahlen ist und das Füllhorn der Gewinne auch bald die Anleger bedenken wird, nehmen diejenigen zu, die nicht jede gut klingende Nachricht unbesehen in Käufe umsetzen. Und dieses Riesen-Werk in China ist etwas, wo so mancher alter Hase unter den Investoren den Kopf schüttelt.

Vor allem, nachdem seitens Tesla zu hören war, dass man etwa zwei Jahre benötigen würde, bevor dort die ersten Autos vom Band laufen. Wenn das realistisch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...