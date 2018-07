Tagesausblick für 13.07.: Dow stützt DAX. Biotech outperformt.

Richard Pfadenhauer,

Die internationalen Aktienbarometer haben die gestrigen Verluste zu einem großen Teil wieder ausgeglichen. Schwung bekamen DAX & Co. vor allem aus den USA. Gute US-Arbeitsmarktdaten und eine überraschend niedrige US-Inflation stützten die Wall Street und damit auch die europäischen Märkte. So verbesserte sich der DAX bis Handelsschluss auf knapp 12.500 Punkte und der TecDAX knackte die Marke von 2.800 Punkten. An den US-Börsen präsentierten sich Dow Jones und S&P 500 erneut fester. Der Nasdaq-100 markierte gar ein neues Allzeithoch. Zu den stärksten Branchenindizes zählte heute der European Biotechsektor.

Der Euro/US-Dollar pendelte derweil in einer engen Range um die Marke von 1,17 US-Dollar. Gold und Silber können sich zwar von den gestrigen Tiefs distanzieren. Eine Trendwende ist jedoch noch nicht in Sicht. Am Anleihemarkt blieb es am langen Ende weiterhin ruhig. Die Rendite für 10jährige Bundesanleihen stagnierte bei rund 0,3 Prozent und die Rendite für US-Staatsanleihen bewegten sich in der Bandbreite zwischen 2,84 und 2,88 Prozent.

Morgen läuten US-Banken die Berichtssaison ein. Zudem lohnt der Blick auf US-Technologiewerte sowie Gerresheimer und Hapag Lloyd.

Unternehmen im Fokus

Bechtles Übernahme des französischen IT-Anbieters Inmac Wstore kam bei Anlegern gut an. Seit Monatsstart summieren sich die Gewinne beim TecDAX-Wert bereits auf über 12 Prozent. Beiersdorf und Carl Zeiss Meditec sind derzeit auf der Suche nach einem neuen Konzernchef bzw. Finanzvorstand. Investoren scheint dies nicht zu irritieren. Im Gegenteil. Beide Titel zeigen seit einigen Tagen relative Stärke. Gerresheimer hob die Prognose für das Gesamtjahr an. Investoren zeigten sich hoch erfreut und schoben das Papier zeitweise auf ein neues Allzeithoch. Deutz, Fresenius Medical Care, Hapag Lloyd und SAP wurden heute von positiven Analystenkommentaren beflügelt.

In den USA zeigten die Technologie-Werte in den ersten Handelsstunden deutliche Aufschläge. Alphabet, Amazon und Facebook stiegen dabei auf ein neues Allzeithoch und Apple fehlen nur noch wenige Dollar bis dorthin.

Morgen melden Citigroup, JP Morgan und Wells Fargo Zahlen zum abgelaufenen Quartal und läuten damit die Berichtssaison in den USA ein.

Wichtige Termine

China - Außenhandel, Juni

USA - Uni Michigan Verbrauchervertrauen, Juli

Charttechnischer Ausblick: DAX

Widerstandsmarken: 12.500/12.630 Punkte

Unterstützungsmarken: 12.170/12.340/12.400/12.450 Punkte

Der DAX machte einen Teil der gestrigen Verluste wieder weg. Allerdings hängt der Index zum Handelsschluss an der Widerstandsmarke von 12.500 Punkten fest. Gelingt der Ausbruch über das Level hat das Barometer aus technischer Sicht Luft bis 12.630 Punkte. Auf der Unterseite findet der DAX eine Unterstützungszone zwischen 12.400 und 12.500 Punkten.

DAX in Punkten; 4-Stundenchart (1 Kerze = 4 Stunden)

Betrachtungszeitraum: 19.04.2018 - 12.07.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

DAX in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 13.7.2013 - 12.07.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Bonus Cap-Zertifikate auf den DAX Index



Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Barriere in Punkten

Cap in Punkten

Finaler Bewertungstag DAX HW9BHK 131,48 11.250 14.000 21.12.2018 DAX HX1NKG 399,10 11.250 55.000 15.02.2019

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 12.07.2018; 17:53 Uhr

