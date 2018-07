Biofrontera will in den USA ernst machen: Wie die US-Tochter des Leverkusener Biopharma-Konzerns am Donnerstag bekannt gab, habe man bei einem kalifornischen Superior Court (Orange County) Klage gegen den US-Konkurrenten "DUSA Pharmaceuticals, Inc." eingereicht. Der Grund: mutmaßliche Marktmanipulationen sowie unlauterer Wettbewerb.

Demnach beinhalte die Klage, dass "DUSA den Ärzten übermäßige Mengen von kostenlosen Produktproben zur Verfügung stellt, um deren Einkaufskosten auszugleichen", ... (Marco Schnepf)

