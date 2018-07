Am Dienstag gab es eine interessante Meldung von der Commerzbank-Tochter comdirect bank AG (kurz "comdirect"). Denn diese wieder hat auch eine Tochter (eine 100%ige nach eigenen Angaben), um die es hier gehen soll, und zwar die ebase (vollständiger Name "European Bank for Financial Services GmbH" mit Firmensitz in Aschheim). Diese wiederum soll verkauft werden - an die FNZ Group. Als Grund für den Verkauf wird - das liest man gelegentlich - die "stärkere Fokussierung auf das Kerngeschäft" genannt. ... (Peter Niedermeyer)

