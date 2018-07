Beijer Ref und Bitzer arbeiten bereits seit vielen Jahren zusammen. Am 3. Juli 2018 bestätigten die beiden Unternehmen ihre langjährige Partnerschaft durch eine Vertragsverlängerung. Gianni Parlanti, Vorstandsmitglied und Chief Sales and Marketing Officer bei Bitzer, erklärt: "Wir freuen uns auf drei weitere erfolgreiche Jahre der Zusammenarbeit mit Beijer Ref. Hochwertige Bitzer-Produkte sind in aller Welt gefragt. Durch das Vertriebsnetzwerk von Beijer Ref in Europa, Asien, Afrika und Neuseeland profitieren beide ...

Den vollständigen Artikel lesen ...