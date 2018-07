12. Juli 2018 - 23:40 Uhr - Sollte dieser vehemente Pusch nach oben ausbleiben, ist der Weg des Bitcoins ganz klar vorgezeichnet. Das Warten hat also begonnen. - Zunächst der gewohnte, kurze Rückblick auf das, was passiert ist. Der Bitcoin war seit Dienstag Mittag in einer größeren Bear Flag, aus der er am Donnerstag Morgen nach unten ausgebrochen ist. Das waren gute 200 USD Preisreduzierung. Gefangen hat sich der Bitcoin aktuell auf dem 0.618er Fibonacci-Level. Hier bildete er über den Tag wiederum ...

Den vollständigen Artikel lesen ...