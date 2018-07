Meyrin (awp) - Die Cybersecurity-Firma Wisekey bestätigt am Freitag ihre Prognose eines Umsatzes von rund 60 Millionen Dollar für das Geschäftsjahr 2018. Im ersten Halbjahr seien die Verkäufe um 36 Prozent gestiegen, erklärte Konzernchef Carlos Moreira in einem Brief an seine Aktionäre. ra/kw ...

Den vollständigen Artikel lesen ...