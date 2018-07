Zürich (awp) - Das Genfer Biopharmaunternehmen Obseva startet am heutigen Freitag mit der Zweitkotierung an der SIX und hat den Ausgabekurs für die Aktien auf 15 Franken festgelegt. Mit insgesamt gut 45,4 Millionen ausgegebenen Aktien beträgt die Marktkapitalisierung damit rund 680 Millionen Franken, heisst es in einer ...

